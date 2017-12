Capitão América lidera bilheterias pela segunda vez seguida

LOS ANGELES/NOVA YORK- O super-herói vermelho-branco-e-azul da Marvel liderou pela segunda vez seguida nas bilheterias com o Capitão América: O Soldado Invernal, superando a nova animação Rio 2, que traz a história de uma família de pássaros brasileiros que vai para a Amazônia.Capitão América, da Disney, bateu o recorde de vendas em abril quando estreou, semana passada, e conseguiu mais 41,4 milhões de dólares entre a sexta-feira,11, e domingo, 13, nos cinemas dos EUA e do Canadá.A sequência de "Rio", produção da Fox, estreou com venda de 39 milhões de dólares, de acordo com estimativas da empresa Rentrak.

O filme de terror de baixo orçamento chamado Oculus, novo filme do produtor de Atividade Paranormal, Jason Blum, terminou em terceiro lugar, com 12 milhões de dólares. Rio 2, a sequência do filme de 2011, tem as vozes de Jesse Eisenberg e Anne Hathaway como os pais da família de pássaros que viaja para a Amazônia para tentar salvar seus irmãos e irmãs em perigo.O Capitão América tem Chris Evans como principal estrela como um rejeitado do Exército da Segunda Guerra ganha poderes depois de ser cobaia de um soro especial.O filme é a sequência do sucesso de 2011 "Capitão América: O Primeiro Vingador".