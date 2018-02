'Capitão América' levou Chris Evans a fazer terapia

LOS ANGELES (Reuters Life!) - Esta sexta-feira o ator Chris Evans vai tornar-se um nome conhecido por todos: ele será o Capitão América no longa-metragem do estúdio Marvel "Capitão América - O Primeiro Vingador".

Evans recusou a proposta várias vezes antes de aceitar o papel de um órfão dos anos 1940, magro e vítima de assédio, chamado Steve Rogers, que se transforma no musculoso Capitão América graças a um soro supersecreto desenvolvido pelo governo. Ele acaba por liderar o exército norte-americano numa batalha vitoriosa contra os nazistas.

Evans, 30 anos, conversou com a Reuters sobre sua apreensão inicial e porque o papel o levou a fazer terapia.

A maioria dos atores faria tudo para conseguir um papel de super-herói, mas você inicialmente o recusou. Por que?

O problema para mim foi uma potencial mudança de estilo de vida. Nos últimos dez anos eu pude fazer filmes e ainda conservar meu anonimato. "Capitão América" mudaria tudo isso, e, se eu não gostasse, eu não teria a possibilidade de desistir, porque me comprometi a fazer seis filmes. Era assustador.

Você assumiu um compromisso semelhante quando aceitou representar o Tocha Humana em "Quarteto Fantástico", da Marvel.

Sejamos realistas: os filmes "Quarteto Fantástico" não foram tão bons assim. E havia quatro de nós (Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd e Michael Chiklis) para dividir o peso - eu não estava sozinho. Já o sucesso de "Capitão América" depende de mim. Isso intimida.

Assim que aceitou o papel, você começou a fazer terapia. Por que?

Fui porque tenho dificuldade em ficar sob o olhar público. Esse era meu problema. Eu só conseguia pensar na quantidade de responsabilidade pela divulgação que o filme exigiria de mim - e eu odeio fazer divulgação. E se eu não conseguisse lidar bem com as opiniões das pessoas a meu respeito? Eu sei que isso não deve determinar o grau de paz ou felicidade da pessoa com a vida, mas o problema é que eu optei por trabalhar em uma área onde você é sujeito a julgamentos.

Há algo em comum entre você e seu personagem?

Foi legal representar alguém que foge da atenção pública. Havia um paralelo interessante entre o que estava acontecendo na vida do personagem e na minha: uma grande oportunidade, uma transformação radical, mas uma hesitação em aceitar toda a responsabilidade que lhe é entregue.

Seu próximo filme é o independente "Puncture", que será lançado em setembro. Você faz o papel de um dependente de drogas que trabalha como advogado. É uma guinada de 180 graus em relação aos super-heróis.

Fiz "Puncture" no início do ano passado. Foi no final desse filme que recebi a oferta de fazer "Capitão América". Gostei tanto de fazer "Puncture". Eu dizia a mim mesmo: 'Por que não continuo apenas a fazer esses ótimos filmes indies pequenos? Eles não chamam muita atenção, posso ser respeitado em minha profissão, me sentir criativamente satisfeito e conservar meu anonimato'. Não fazia sentido mudar essa situação.

Mas você mudou.

Num primeiro momento, achei que "Capitão América" poderia ser uma questão de perder ou perder. Mas, obviamente, não foi o caso. Foi a coisa certa a fazer, e fico feliz porque fiz.