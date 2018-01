'Capitão América: Guerra Civil' faz quinta maior bilheteria de um fim de semana de estreia nos EUA

(Variety.com) - O longa da Marvel-Disney Capitão América: Guerra Civil estreou de forma espetacular nos cinemas dos Estados Unidos, arrecadando US$ 181,8 milhões, estabelecendo a quinta maior bilheteria de todos os tempos no fim de semana de estreia.

O terceiro filme da saga Capitão América atendeu as grandes expectativas e ficou atrás apenas de Star Wars: O Despertar da Força (248 milhões), Jurassic World (208 milhões), Os Vingadores (207,4 milhões) e Os Vingadores: Era de Ultron (191,3 milhões).

O filme já ultrapassou a renda total do primeiro filme da série, Capitão América: O Primeiro Vingador, que arrecadou US$ 176,6 milhões em 2011, e deve ultrapassar também o segundo filme da franquia, Capitão América 2: Soldado Invernal.

O marketing para Guerra Civil claramente teve sucesso com os cinéfilos, à medida que prometia lutas épicas entre Capitão América (Chris Evans) e Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), além da introdução do Pantera Negra (Chadwick Boseman) e do Homem-Aranha (Tom Holland).

O analista de mídia sênior da ComScore, Paul Dergarabedian, disse que a performance do filme destaca a maneira da Marvel e Disney de gerenciar as principais franquias.

"Capitão América: Guerra Civil claramente foi um sucesso, à medida que a estreia oficial do filme estava em posição perfeita para arrecadar com sua qualidade, grande valor de entretenimento, apelo de marca e boa data de estreia", disse.