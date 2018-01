'Capitão América: Guerra Civil' continua a dominar as bilheterias dos EUA

LOS ANGELES - Capitão América: Guerra Civil continuou dominante nos cinemas norte-americanos no fim de semana, arrecadando US$ 72,6 milhões - o oitavo maior segundo fim de semana da história.

O thriller Jogo do Dinheiro, com George Clooney e Julia Roberts, abriu com US$ 15 milhões. O terror de baixo orçamento The Darkness, com Kevin Bacon, levantou US$ 5,2 milhões desde a sexta-feira, 13.

Guerra Civil mostrou um impressionante poder de permanência depois da estreia nos EUA com US$179 milhões no último fim de semana, a quinta maior de todos os tempos. O decréscimo de 59% está na mesma faixa de duas outras megaproduções da Disney-Marvel: Vingadores: Era de Ultron e Homem de Ferro 3, de 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme do Capitão América levantou US$295,9 milhões nos EUA em dez dias. Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia na ComScore, disse que Guerra Civil está mantendo o bom momento das bilheterias a caminho de um verão forte no país.

Jogo do Dinheiro, produzido pela Sony, foi capaz de garantir uma contra-programação destinada a adultos, terminando melhor do que as previsões. Dirigido por Jodie Foster, o filme gerou uma repercussão sólida desde a sua estreia na quinta-feira, 12, no Festival de Cinema de Cannes. A previsão de estreia no Brasil é 26 de maio.

Mogli: O Menino Lobo, também da Disney, continuou bem pelo quinto fim de semana seguido, com US$ 17,8 milhões, totalizando US$311 milhões apenas nos EUA. / informações da Variety.com