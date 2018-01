'Capitão América 2' pode ser gravado ainda este ano, diz ator

SÃO PAULO - A continuação de Capitão América pode ser gravada ainda neste ano, informou o site especializado em cinema ComicBook.com. Um dos atores da saga, Neal McDonough, que interpretou o personagem Dum Dum Dugan, disse ao portal que "eles estão planejando Capitão América 2 para o fim deste ano, porque a Marvel faz um filme de cada vez".

Segundo o ator, a companhia responsável por lançar diversos quadrinhos de super-heróis pretende terminar primeiro a produção de Thor 2.

Capitão América 2 deve vir depois de mais um filme do Homem de Aço e de Os Vingadores, que reunirá vários personagens, além de uma possível produção sobre o soldado Nick Fury, vivido por Samuel L. Jackson, disse McDonough.

Os Vingadores tem data de estreia prevista para 27 de abril e terá Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson e Gwyneth Paltrow no elenco.

O primeiro Capitão América, O Primeiro Vingador, estreou no final de julho do ano passado no Brasil.