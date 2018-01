Cao Hamburger é o vencedor do Fiesp/Sesi-SP O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias foi o grande vencedor do 3.º Prêmio Fiesp/Sesi-SP do Cinema Paulista. O filme de Cao Hamburger recebeu cinco prêmios: melhor filme, direção, atriz coadjuvante (Daniela Piepszyk), ator coadjuvante (Germano Haiut) e direção de arte (Cássio Amarante). A Concepção foi premiado nas categorias montagem, fotografia e trilha sonora. Como melhor ator, Matheus Nachtergaele, que concorreu pelos filmes A Concepção e Tapete Vermelho, venceu por ambos; e Gorete Milagres foi considerada a melhor atriz pela atuação em Tapete Vermelho.