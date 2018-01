Cantoras de <i>Dreamgirls</I> fazem o grande show da festa A atriz e cantora Jennifer López foi convidada para apresentar o prêmio de melhor canção e falou sobre o filme Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, que concorria com três músicas na categoria, chamando para o palco a cantora Jennifer Hudson, depois de ter levado o Oscar de atriz coadjuvante. A ex-participante do programa American Idol interpretou Love You I Do, uma das concorrentes ao prêmio. A cantora e também estrela do filme Beyoncé entrou no fim de Love You I Do e fez um dueto com Jennifer. Depois, as duas cantaram juntas Listen. Por fim, embalaram Patience, com a presença da terceira cantora do grupo Anika Noni Rose. As três canções poderiam levar o prêmio da Academia. O show foi o melhor da festa. Mas o Oscar de melhor canção não foi para nenhuma das três indicadas de Dremgirls e, ssim, para I Need to Wake Up, de Melissa Etheridge, do documentário Uma Verdade Incoveniente. Melissa protagonizou a cena gay da noite, ao dar um beijo na boca de sua companheira Tammy Lynn Michaels assim que ouviu seu nome como a vencedora do disputado Oscar da categoria e depois, no final dos agradecimentos, dedicou o prêmio a Tammy. Disputavam o prêmio as canções Listen, de Henry Krieger, Scott Cutler e Anne Preven, Love You I Do, de Henry Krieger e Siedah Garrett e Patience, de Henry Krieger e Willie Reale por Dreamgirls e Our Town, de Randy Newman por Carros. Penélope Cruz e Hugh Jackman entregaram o prêmio de melhor trilha sonora para Gustavo Santaolalla, por seu trabalho em Babel. Ele disputou com Thomas Newman (O Bom Alemão, Philip Glass (Nota Sobre um Escândalo), Javier Navarrete (Labirinto do Fauno) e Alexandre Desplat (A Rainha). Ellen DeGeneres surge novamente no palco: "É intimidante olhar pra vocês aqui, mas toda vez que venho aqui o Jack Nicholson está rindo e isso me faz sentir bem. Ele se diverte, eu gosto disso", disse Ellen. "A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não é só o Oscar. Intimamos Sid Ganis para falar sobre as atividades da Academia", acrescentou. O presidente da associação falou no telão rapidamente sobre as atividades da Academia, que não se restringem à cerimônia de premiação do Oscar. Tobey Maguire e Kirsten Dunst apresentaram o prêmio de melhor roteiro original, de uma forma original, eles lêem trechos do roteiro e mostram a respectiva cena do filme. O Oscar foi para Michael Arndt, pelo roteiro de Pequena Miss Sunshine, que conquista seu segundo prêmio na festa, acumulando o de ator coadjuvante para Alan Arkin. Arndt contou que fez uma viagem de 600 milhas com a família, a mais bacana da vida dele, e que lhe serviu de inspiração para escrever o roteiro do filme. Ele competiu com Babel (Guillermo Arriaga), Cartas de Iwo Jima (Iris Yamashita e Paul Haggis), O Labirinto do Fauno (Guillermo del Toro) e A Rainha (Peter Morgan).