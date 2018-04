Cannes divulga primeiros premiados

A Palma de Ouro só será entregue na noite de domingo, 24, mas os primeiros vencedores de Cannes 2009 ja são conhecidos neste sábado, 23. Das Weisse Band, de Michael Haneke acaba de ser eleito o Melhor Filme pelo juri da Fripesci (Federacao Internacional de Criticos de Cinema). Rigoroso e bem construido, Das Weisse Band, que integra a competicao oficial do festival, tambem é apontado como um dos favoritos à Palma.

Na categoria Un Certain Regard, a Fipresci elegeu Politist, Adjectiv, de Corneliu Porumboiu, como o melhor filme. A escolha do júri official, presidido por Paolo Sorrentino, como o melhor filme desta secão será conhecida em algumas horas.

Entre os filmes exibidos na Quinzena dos Realizadores, o prêmio foi para Amreeka, de Cherien Dabis.

Mais uma vez, a crítica prova que esta de olho no cinema de autor, em historias que, ainda que locais, contem bem suas historias universais e proponha um novo olhar no ‘fazer cinema’.