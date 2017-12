Cannes divulga concorrentes

Atualizado às 9h20:

Os organizadores do festival de Cannes 2014 divulgaram nesta quinta-feira os filmes concorrentes de sua edição 2014, que será realizada de 14 a 25 maio. Estão na relação, Jean -Luc Godard, David Cronenberg , os irmãos Jean- Pierre e Luc Dardenne, Ken Loach e o ator Tommy Lee Jones. Todos competirão pela Palma de Ouro. Fora de concurso, Grace de Mônaco, de Olivier Dahan, foi escolhido para abrir a festa.

Godard, um dos símbolos da nouvelle vague do cinema francês, vai apresentar o filme Adieu au langage. Cronenberg exibirá Maps to the Stars, os Dardenne mostram Deux jours, une nuit e Loach, Jimmy's Hall.

Na lista de candidatos, selecionados entre quase dois mil nomes, está também Michel Hazanavicius, que apresentará o seu The Search. A única presença latino-americano será o argentino Damian Szifron , que levará à mostra Relatos Salvajes, uma produção hispano-argentina apoiado pelo diretor e produtor Pedro Almodóvar.

O filme Relatos Salvajes, do argentino Damián Szifrón, tem no elenco seu astro maior, o ator Ricardo Darín. "É um filme especial, de um grande diretor, que irá empolgar a Croisette", explicou o diretor do festival, Thierry Fremaux.(Com agências internacionais).

Confira a lista dos 18 filmes que integram a competição oficial da 67ª edição do Festival de Cannes. Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 17, pelo diretor do evento, Thierry Frémaux:

Sils Maria, de Olivier Assayas

Saint Laurent, de Bertrand Bonello

The Search, de Michel Hazanavicius

Adieu au langage, de Jean-Luc Godard

Deux jours, une nuit, de Jean-Pierre e Luc Dardenne

Maps to the stars, de David Cronenberg

Mommy, de Xavier Dolan

Captives, de Atom Egoyan

The homesman, de Tommy Lee Jones

Foxcatcher, de Bennett Miller

Futatsume no mado, de Naomi Kawase

Mr Turner, de Mike Leigh

Jimmy's hall, de Ken Loach

Le Meraviglie, de Alice Rohrwacher

Relatos salvajes, de Damian Szifron

Timbuktu, de Abderrahmane Sissako

Leviathan, de Andrey Zvyagintsev

Kis Uykusu, de Nuri Bilge Ceylan