Cannes divulga cartazes dos filmes selecionados

A cada ano, os cinéfilos aguardam para conhecer a seleção oficial do Festival de Cannes. Mais que isso, esperam ansiosos para descobrir como são os cartazes dos filmes que integram tanto a mostra competitiva quanto as paralelas, como a Un Certain Regard, que mostra a vanguarda dos trabalhos de jovens diretores, como a seção Cannes Classics, que exibe obras-primas do cinema em versões restauradas, além de homenagear grandes nomes. Sophia Loren, a propósito, é uma das principais homenageadas deste ano e estará presente à sessão de La Voce Umana (A Voz Humana), dirigido por seu filho Edoardo Ponti.

Este ano, a organização do evento publicou, em sua página oficial do Facebook, uma galeria com dezenas de cartazes dos filmes selecionados. Confira abaixo o melhor desta seleção. Destaque para O Sal da Terra, documentário dirigido pelo alemão Wim Wenders e por Juliano Ribeiro Salgado, filho de Sebastião Salgado, o personagem principal do documentário, que integra a Un Certain Regard.

Um dos mais bonitos desta safra é o de Le Meraviglie (As Maravilhas), da italiana Alice Rohrwacher, que integra a competição oficial. Przypadek, do mestre polonês Krzysztof Kieślowski (1981), em cena no Cannes Classics, é outro imperdível.