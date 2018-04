Cannes decola com filme de animação em 3D 'Up'

Dirigido por Peter Docter e produzido pelo estúdio Pixar, da Disney, "Up" já foi saudado como triunfo em críticas antecipadas e foi aplaudido calorosamente na sessão inicial para a imprensa, na qual jornalistas usaram óculos especiais para enxergar seus efeitos tridimensionais.

"Uma aventura cativante de uma dupla improvável que se torna mais engraçada e empolgante à medida que avança", foi a descrição feita pelo jornal especializado Variety do filme, história de um vendedor aposentado de balões e um escoteiro que voam para a América do Sul.

"Up" não faz parte da competição principal em Cannes, mas acrescenta ao festival o toque de magia de Hollywood que é uma parte grande da mística de Cannes e pode ajudar a contrabalançar o clima de ansiedade e cautela na cidade este ano.

Enquanto Cannes se prepara para a cerimônia tradicional com tapete vermelho que abrirá a parte principal do festival, ainda nesta quarta, os primeiros comentários têm sido principalmente a respeito de cortes em orçamentos e da recessão, que vem atingindo tanto os estúdios quanto a imprensa.

O diretor do festival, Thierry Fremaux, diz acreditar que este ano haverá menos eventos periféricos com celebridades, justamente os que costumam fazer de Cannes o destino favorito dos maiores astros e empresários do cinema mundial.

Mas o clima mais contido pode ajudar a fazer o foco voltar para o assunto central do festival.

"As festas todas em volta de Cannes às vezes eram excessivas. Este ano talvez possamos nos concentrar no cinema, não nas estrelas, nas estrelas em ascensão e nos excessos, mas apenas dar ênfase aos filmes", disse Fremaux à Reuters Television.

A cerimônia de abertura da quarta-feira, a primeira a trazer um filme de animação, deslancha 12 dias de exibições de filmes, entrevistas, tapetes vermelhos e festas no glamuroso resort da Riviera Francesa.

ÚLTIMO PAPEL DE HEATH LEDGER

Brad Pitt é esperado em Cannes para divulgar "Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino, drama sobre a 2a Guerra Mundial que é um dos 20 filmes da competição principal, concorrendo à cobiçada Palma de Ouro de melhor filme quando o festival chegar ao fim, em 24 de maio.

A competição também inclui "Los Abrazos Rotos", de Pedro Almodóvar, com Penélope Cruz, "Looking for Eric", de Ken Loach, sobre o ex-astro do futebol francês Eric Cantona, e "Anticristo", de Lars von Trier.

Jane Campion, que levou para casa a Palma de Ouro em 1993 por "O Piano", este ano levará ao festival "Bright Star", baseado no romance entre o poeta inglês do século 19 John Keats e Fanny Brawne.

Outros destaques incluem "Taking Woodstock", de Ang Lee, sobre o festival de rock, e "Spring Fever", de Lou Ye, com o qual o diretor desafiou uma proibição do governo chinês de fazer cinema por cinco anos, imposta em função de seu filme anterior, "Summer Palace", que também foi mostrado em Cannes.

Fora da competição, Terry Gilliam assina o filme que talvez será a maior atração em Cannes. "The Imaginarium of Doctor Parnassus" inclui a última atuação na tela grande do australiano Heath Ledger, que morreu no ano passado. Seu papel teve que ser completado por Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law.

Centenas de outros filmes serão exibidos fora da competição principal, muitos deles no mercado de cinema que acontece ao longo do festival e reforça a importância de Cannes no mundo do cinema.

Ainda haverá contratos fechados, assim como haverá festas, mas os participantes no mercado preveem que o clima será mais contido e sério que nos últimos anos.