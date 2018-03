Cannes anuncia mais filmes para a disputa da Palma de Ouro

O filme Chronic, primeiro longa-metragem em inglês do diretor mexicano Michel Franco, disputará a Palma de Ouro no Festival de Cannes, anunciou a organização do evento nesta quinta-feira, 23.

O filme, que protagonizado por Tim Roth no papel de um enfermeiro que ajuda pacientes em estado terminal a morrer, foi incluído na lista oficial do festival, que ocorrerá entre 13 e 24 de maio.

Outro filme selecionado para a mostra oficial foi The Valley of Love, do francês Guillaume Nicloux, com Gérard Depardieu e Isabelle Huppert.

Na semana passada, o comitê de seleção anunciou 17 filmes para a mostra oficial da Palma de Ouro. A lista definitiva fechou com o total de 19 filmes.