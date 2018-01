Canal A&E exibe <i>O Quinto Elemento</i>, de Luc Besson Luc Besson, o cineasta francês que os críticos amam odiar, já anunciou que Artur e os Minimoys - em exibição nos cinemas - será sua última direção. Ele agora quer se dedicar só à produção e aos livros. Besson assina O Quinto Elemento, ficção científica de 1997, com Bruce Willis como o taxista de Nova York, no século 23, que ajuda desconhecida na busca da fórmula que poderá salvar o universo das forças do mal. O Quinto Elemento passa nesta segunda-feira, 27, à meia-noite no canal A&E, da TV paga. Besson leva para o gênero, que exige recursos e, em geral, é exclusivo do cinemão - embora nem sempre -, sua sensibilidade européia. O episódio da diva alienígena não passaria pela cabeça de nenhum diretor de Hollywood.