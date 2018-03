Campeões mundiais da Alemanha são homenageados em filme sobre título no Brasil

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alemães comemoraram de novo o título da Copa do Mundo nesta segunda-feira, quando a seleção foi homenageada antes de assistir à estreia do filme oficial sobre a conquista no Brasil.

O presidente alemão, Joachim Gauck, e a chanceler do país, Angela Merkel, deram aos jogadores o Silver Laurel Leaf, maior premiação esportiva do país, pelo quarto título mundial da Alemanha.

"Todos nós na Alemanha sentimos como se fôssemos os campeões mundiais", disse Gauck aos jogadores antes de eles receberem os prêmios.

A Alemanha ganhou a Copa em julho ao vencer a Argentina por 1 x 0 na prorrogação, depois de arrasar o Brasil por 7 x 1 na semifinal.

"Muitos de nós não estão aqui pela primeira vez", afirmou o capitão Philipp Lahm em seu discurso no Palácio Bellevue. "Mas é algo especial trazer o troféu desta vez."

Os 21 jogadores --Andre Schuerrle e Julian Draxler não compareceram-- assistiram à estreia do "The Team", filme que mostra a campanha alemã até o título mundial com detalhes sobre como a equipe viveu a experiência.

No entanto, mais do que exibir momentos privados dos jogadores em seu centro de treinamento na Bahia, o filme destacou o espírito de equipe formado durante as seis semanas de preparações e competição.

As receitas do filme vão ser usadas para projetos de caridade, segundo a Federação Alemã de Futebol (DFB).

(Reportagem de Karolos Grohmann)