Cameron e Timberlake brigam em festa após Globo de Ouro A atriz Cameron Diaz e o cantor Justin Timberlake tiveram uma briga feia na festa particular do astro Prince, realizada após a cerimônia de premiação do 64.º Globo de Ouro, na segunda-feira, de acordo com a versão online da revista americana People. Os dois, que anunciaram na semana passada o fim do namoro de três anos, conversaram educadamente durante a cerimônia e até riram juntos mais tarde na festa organizada pela revista InStyle. Mas no hotel Beverly Wilshire, onde ocorreu a balada de Prince, mostraram-se visivelmente irritados um com o outro. Segundo fontes, Timberlake estava conversando com a atriz Jessica Biel quando Cameron a abordou. Jessica se afastou e o ex-casal pareceu começar uma séria conversa. Em determinado momento, Cameron saiu andando sozinha, e Timberlake a seguiu. A partir daí, eles começaram a discutir em uma sala e o bate-boca só chegou ao fim 40 minutos depois, quando o astro deu um "soco", dizem testemunhas, contra a parede. Na semana passada, a atriz e o cantor divulgaram o rompimento por meio de um comunicado, que dizia que a relação tinha sido encerrada de forma amistosa. Cameron, de 34 anos, e Timberlake, de 25 anos, sempre se mostraram felizes e brincalhões diante das câmeras, embora não ocultassem o desconforto com o contínuo assédio dos paparazzi. Os boatos sobre a separação começaram com maior intensidade na semana passada com o começo da nova turnê de Timberlake. Cameron não assistiu ao show de estréia e, segundo a People, o cantor disse, durante a apresentação, que "às vezes o amor não é fácil".