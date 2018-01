Cameron e Tarantino, candidatos ao premio dos cineastas

James Cameron e Quentin Tarantino estão entre os candidatos a receber o prêmio do Sindicato de Realizadores de Estados Unidos (DGA), um dos mais importantes da temporada de prêmios cinematográficos em Hollywood na corrida até o Oscar, segundo informa a agência France Press. O vencedor será anunciado em 30 de janeiro.

Avatar, a superprodução em 3D que já arrecadou mais de US$ 1 milhão nas bilheterias mundiais pode render ao canadense James Cameron o cobiçado prêmio. Já o americano Quentin Tarantino disputa o prêmio p elo filme Bastardos Inglórios, con Brad Pitt, sobre a 2.ª Guerra Mundial.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ex-mulher de Cameron, Kathryn Bigelow, também compete pelo filme Guerra ao Terror, sobre a guerra do Iraque que vem sendo muito elogiado pela crítica. Disputam ainda o canadense Jason Reitman (Juno), diretor de Amor Sem Escalas, com George Clooney e o norte-americano Lee Daniels por Preciosa, destaque do cinema independente de 2009 e revelado no festival de Sundance.