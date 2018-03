Cameron e Globo de Ouro são os grandes derrotados do Oscar Há 12 anos, James Cameron se declarou "rei do mundo" ao ganhar o Oscar de melhor filme por "Titanic". Sua expectativa de bis com "Avatar" este ano foi estragada por "Guerra ao Terror", filme de baixo orçamento ambientado no Iraque e dirigido por sua ex-esposa Kathryn Bigelow.