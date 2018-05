Cameron Díaz volta à comédia com 'Professora Sem Classe'

LOS ANGELES - A atriz Cameron Díaz estrela a comédia Professora Sem Classe, que estreia nesta sexta-feira, 24, nos Estados Unidos, onde interpreta uma professora muito sem noção na busca de um marido rico que a sustente, algo que pretende conseguir com uma cirurgia de implante de silicone.

"Se eu realmente pensasse que seios grandes iam me garantir o sucesso, não tenha dúvida que eu já teria feito", disse recentemente a atriz em tom brincalhão durante uma entrevista coletiva em um hotel de Beverly Hills, na Califórnia.

"Mas com a crise é difícil encontrar milionários. Não é tão fácil como antes", acrescentou a atriz entre risos.

Cameron Díaz interpreta no filme, dirigido por Jake Kasdan, Elizabeth Halsey, uma professora desbocada, sem noção, alcoólatra e que fuma maconha."É horrível! Mas eu gosto dela, porque não se deve pedir desculpas pelo que se diz ou pelo que se faz, e acho que as pessoas gostarão porque é honesta. Para mim, foi um sopro de ar fresco", admitiu.

O único desejo de seu personagem é deixar seu trabalho de uma vez por todas e se aposentar assim que encontrar o perfeito milionário. Para isso, ela decide aumentar o tamanho de seus seios.

"É como um investimento para ela. É seu objetivo e não vai parar até alcançá-lo", declarou.

Seu plano perfeito passa por conquistar o personagem de Justin Timberlake, um professor de boa família e com boa aparência, apesar de ter gostos tradicionais e conservadores. No entanto, outra professora, interpretada pela britânica Lucy Punch, se intrometerá e se tornará a sua principal rival.

Cameron Díaz volta com o humor grosseiro e sem limites, como os sucessos Quem Vai Ficar Com Mary?, Uma Loucura de Casamento e Tudo Para Ficar Com Ele, e não hesita em protagonizar uma curiosa cena de sexo com Justin Timberlake, seu ex-namorado na vida real.

"Meu compromisso com este tipo de humor é bastante óbvio. Talvez os homens não estejam preparados para isso. É o momento de ser sem noção", comentou a atriz.