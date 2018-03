Cameron Diaz e Tom Cruise gravam novo filme em Salzburgo

Os cenários do renomado Festival de Salzburgo de Ópera, Música e Teatro foram alugados para filmar passagens da comédia de ação "Knight and Day", dirigida por James Mangold e protagonizada por Cameron Diaz e Tom Cruise.

Assim informou nesta quinta-feira, 19, a sede do Festival de Salzburgo, em comunicado, onde comunica que a produção americana contratou também os escritórios do evento para as cenas que serão filmadas a partir de hoje na cidade austríaca.

Uma produtora de Viena comunicou que, para os dois primeiros dias de filmagens, foram adaptadas e alugadas salas do festival, assim como o recinto da Casa para Mozart, afirma a nota. As filmagens de "Knight and Day" em Salzburgo devem durar seis dias.

No filme, inicialmente intitulado "Wichita", Tom Cruise e Cameron Diaz interpretam um casal que vive uma agitada e perigosa aventura pelo mundo, e visita alguns dos lugares mais belos do planeta.

O filme, produzido pelos estúdios 20th Century Fox, deve estrear nos EUA em 2 de julho de 2010.