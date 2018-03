Cameron Diaz acusa fotógrafo de tentar atropelá-la A atriz norte-americana Cameron Diaz fez um boletim de ocorrência na quarta-feira contra um fotógrafo que supostamente tentou atropelá-la, segundo informou a polícia de Los Angeles. Cameron e seu namorado, o cantor Justin Timberlake, saíam da casa de um amigo em Hollywood após a meia-noite de quarta-feira quando um paparazzi que se escondia em meio a arbustos saltou e tentou fotografá-los, de acordo com o policial April Harding. O paparazzi teria entrado em seu carro e forçado a atriz a sair de seu caminho para não ser atropelada, afirmou Harding. Ninguém foi preso no local e nenhum suspeito foi identificado. "A investigação está em seu estágio inicial", contou a policial. Uma lei aprovada neste ano nos Estados Unidos afirma que fotógrafos que lançam mão de atitudes criminosas para tirar uma foto terão de pagar às suas vítimas uma indenização cujo valor é três vezes maior do que o dano causado.