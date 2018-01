Cameron Crowe integra júri do Festival de Veneza A Bienal de Veneza aprovou a composição do Júri Internacional da 63.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, presidido por Catherine Deneuve, que entregará os prêmios oficiais da mostra que ocorre de 30 agosto a 9 de setembro. Entre as personalidades do cinema mundial chamadas para integrar o grupo estão o diretor e roteirista espanhol Juan José Bigas Luna, o produtor português Paulo Branco, o diretor, produtor e roteirista norte-americano Cameron Crowe, a atriz russa Chulpan Khamatova, o diretor e roteirista coreano Park Chan-Wook, o ator e diretor italiano Michele Placido, além da atriz francesa Catherine Deneuve, cujo nome como presidente do júri foi anunciado nas últimas semanas. O júri entregará aos longas selecionados, além do Leão de Ouro para o melhor filme, o Leão de Prata para melhor direção, o Prêmio Especial do Júri, a Coppa Volpi para melhor atriz, o Prêmio Marcello Mastroianni a um jovem ator ou atriz emergente, o Prêmio Osella para melhor contribuição técnica e o Osella para melhor roteiro.