'Call Me By Your Name' leva o Gotham Awards, primeiro grande indicativo do Oscar

NOVA YORK - A 27.ª edição dos Gotham Awards parecia que consagraria o thriller social de Jordan Peele, Get Out, mas o filme de formação Call Me By Your Name foi o grande vencedor da premiação, a primeira que antecipa a temporada do Oscar.

O filme de Luca Guadagnino, com produção do brasileiro Rodrigo Teixeira, sobre um primeiro amor no norte da Itália também levou o prêmio de ator revelação para Timothee Chalamet. As vitórias confirmaram o filme como um dos principais candidatos independentes aos prêmios da Academia. Os últimos três vencedores do Gotham também venceram o Oscar: Moonlight, Spotlight e Birdman.

Get Out (Corra!, no Brasil) também foi vencedor na cerimônia em Manhattan, e levou três prêmios, inclusive o prêmio da audiência.

O Gotham é apresentado pelo Independent Filmmaker Project.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Harvey Weinstein, o ex-presidente da Weinstein Co. que teve uma avalanche de acusações de abuso sexual, sempre foi uma figura central no cinema independente de Nova York, e sua ausência foi notada nesta segunda-feira, 27, mas não foi o ponto principal da cerimônia.

+ Denúncias contra Harvey Weinstein por abuso sexual escancaram hipocrisia de Hollywood

A noite incluiu tributos para Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Sofia Coppola, Ed Lachman e Al Gore.

A série Atlanta, de Donald Glover, levou o prêmio principal de TV.

A temporada de prêmios de Hollywood se aquece nesta semana, com prêmios da National Board Review, da New York Film Critics Circle e da Los Angeles Film Critics Association.