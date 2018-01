Cakoff, o crítico de cinema que criou sua mostra Foram mais de duas horas de entrevista com Leon Cakoff, interrompidas somente porque o criador da Mostra Internacional de Cinema São Paulo tinha de ir correndo para um programa de rádio, para outra entrevista. É sempre assim. Quando outubro chega, há 30 anos, São Paulo prepara-se para sua maior festa de cinema e Leon precisa multiplicar-se para atender a tantos compromissos e demandas. Ainda bem que ele tem Renata Almeida, mulher e parceira que lhe dá sustentação. Naquele dia, sexta passada, Renata estava encerrada em outro espaço da Mostra fechando a programação. Pensa que é fácil acomodar mais de 400 filmes em 15 dias de programação, em 19 salas, cada um com direito a três exibições, em média? Faça as contas. São, no mínimo, 1.200 sessões, que não podem coincidir. O computador facilitou as coisas, mas é uma máquina. Tudo depende de Renata - e de Leon, que lembra como a Mostra era pequenina, quando ele a criou, ainda no Masp. A primeira edição, em 1977, teve 18 filmes. Desde então, a Mostra não parou de crescer. Ficou gigante e, como ele não se cansa de dizer, criou um padrão que acostumou as pessoas. Todo ano, o cinéfilo freqüentador da Mostra quer mais - mais filmes, mais debates, mais shows. Não é fácil contemporizar tudo isso mantendo o padrão de qualidade que caracteriza o evento. Este é o ponto, o conceito vitorioso, que Leon não quer mudar. Trinta anos - e, antes de 1977, houve um período de preparação de três anos, que Leon chama de ?pré-Mostra?. O evento nasceu de um estalo que ele teve. Leon era, e continua sendo, crítico de cinema. Exasperava-se com a lerdeza do mercado distribuidor e exibidor do Brasil, com a ação rigorosa da censura. Somado tudo isso, filmes importantes que ele começou a ver em festivais internacionais como Cannes, que começou a freqüentar em 1971, não chegavam ao País. Defensor da livre circulação das idéias, Leon queria que o público visse esses filmes. Era crítico em dois jornais populares, o Diário Popular e o Diário da Noite, nos quais uma gostosa de biquíni era mais atraente do que qualquer filme de arte, na capa. Leon, lá com seus botões, reclamava de tudo e todos - os exibidores, os distribuidores, a censura. O estalo foi que um dia ele pensou - por que não faço, por que fico esperando pelos outros? Foi assim que tudo começou. Ele foi a Pietro Maria Bardi e o todo-poderoso diretor do Masp, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, topou que ele fizesse a programação de cinema da casa uma semana por mês. Garantido o espaço, e o prestígio do Masp, Leon descobriu que poderia trazer filmes proibidos usando a mala diplomática de consulados e embaixadas. Durante três anos, ele fez isso, ampliando espaço, consolidando um público fiel, mudando a mentalidade das pessoas. Fazia também uns folhetos promocionais. Era onde o crítico Leon Cakoff se manifestava, avaliando a obra de diretores (e até cinematografias) que o outro Leon, o exibidor, programava. A coisa seguia assim quando o velho Bardi chamou Leon e lhe disse que ?inventasse? uma coisa para comemorar os 30 anos do Masp. Leon inventou a Mostra. A primeira teve menos de 20 filmes, a 30.ª terá mais de 20 vezes mais - põe crescimento nisso. Ao longo desse tempo todo Leon avançou lentamente, ano a ano. Teve problemas com Bardi, no Masp, que não deixava de ter ciúme do prestígio que a Mostra rapidamente ia adquirindo e não fornecia muitos recursos a Leon. Teve problemas, maiores ainda, com a censura do regime militar. Havia um tal de certificado especial de censura, que distribuidores e exibidores tinham medo de usar, com medo de ficar visados pelo aparelho repressivo da ditadura. Leon usou. Em diferentes momentos, ele foi à Justiça contra censura à Mostra e conseguiu uma liminar, cassada quando a União recorreu. Já em processo de abertura, foi ao ministro Fernando Lyra, da Justiça, pedindo que revogasse a censura. Lyra respondeu que não podia, que era atribuição da Constituinte, porque se tratava de uma lei. Leon, inocentemente (ele diz), perguntou ao ministro o que ele, no exercício do cargo, podia fazer. O ministro respondeu que uma portaria, eliminando a censura prévia para a Mostra. Como a portaria é para todos, a brecha que Leon abriu terminou favorecendo todos os demais festivais e mostras de cinema que ocorriam no Brasil. Histórias destes 30 anos, Leon tem aos montes para contar. Na terceira Mostra, ele já exibia os filmes de Manoel de Oliveira e o quase centenário mestre português estará na 30ª edição, se não em pessoa, representado por seu novo filme, Belle Toujours, no qual ele propõe uma releitura do cultuado A Bela da Tarde, de Luis Buñuel. Leon trouxe Quentin Tarantino a São Paulo quando ele ainda não era ninguém, revelou, para o público paulistano e brasileiro, o cinema iraniano, o chinês da 5.ª Geração. Impôs autores como Abbas Kiarostami, Jim Jarmusch, Amos Gitai, Atom Egoyan. Se não fosse pela Mostra, Sergei Paradjanov e Béla Tarr talvez ficassem até hoje desconhecidos. Como - você não conhece nem um nem outro? Sorry, mas não é cinéfilo ou não é devoto da Mostra, como o próprio co-autor desta reportagem, Bira Brasil, que guarda até hoje cópias de cédulas de votação e permanentes da Mostra.. As cédulas. O crítico Ely Azeredo, um carioca, escreveu que a Mostra era o único respiradouro democrático do País porque aqui, e em nenhum outro lugar do País, o voto popular é que decidia tudo. Desde a primeira Mostra, Leon instituiu a regra que vale até hoje. O primeiro vencedor da Mostra, escolhido pelo voto popular, foi um filme brasileiro - Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, de Hector Babenco. No ano passado, outro filme brasileiro, pré-selecionado pelo voto popular, ganhou o prêmio Bandeira Paulista, atribuído pelo júri internacional - Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes. Este ano, para festejar os 30 anos da Mostra, a Petrobras, principal patrocinadora do evento, criou um prêmio especial para a Mostra Brasil. O Prêmio Petrobras de Difusão Cultural vai contemplar com R$ 400 mil a melhor ficção e com R$ 200 mil o melhor documentário, como incentivo à distribuição. Mais uma vez, a escolha será pelo voto popular e Leon, preocupado com uma possível manipulação do gosto do público, instituiu regras para garantir a lisura. Justamente , o cinema brasileiro. Durante muito tempo, a fama de Leon foi de ?iraniano?, porque era o cinema que ele parecia contemplar. Mas ele diz que nunca discriminou o cinema do País. Os próprios diretores se autodiscriminavam, com medo de exibir seus filmes com as obras que, ano a ano, representavam as novas tendências e o que havia de melhor e mais ousado no cinema mundial. Não é hora de ressentimento, mas grandes intelectuais, pensadores que fizeram escola apoiando o cinema brasileiro, se não foram contra a Mostra, também não cerraram fileiras com Leon em suas grandes batalhas. Nosso homem foi um batalhador solitário, mas não convém romantizar demais a figura. Não estamos falando de São Leon e o criador da Mostra é um sujeito - baixinho - que honra a fama de irascível, embora seja o primeiro a reconhecer que Renata Almeida o adoçou. Os tempos heróicos da censura passaram, mas a Mostra enfrenta hoje outro tipo de censura, a econômica. A Petrobras tem sido mãezona, permitindo que Leon realize a Mostra deste ano com a garantia de que haverá uma 31ª Mostra, em 2007. Mas Leon queixa-se das chamadas ?autoridades?. Os governos Municipal e Estadual adoram subir ao palco na hora das homenagens, mas até hoje uma controvérsia jurídica impede que a Mostra receba a verba impugnada pela ex-secretária Cláudia Costin. Problemas à parte, e eles são sempre dores de cabeça, a Mostra que começa nesta quinta-feira vai exibir 420 filmes de curta, média e longa-metragem, representando 44 países. A abertura será no Auditório Ibirapuera, com o programa duplo formado pelo documentário Os EUA contra John Lennon, de David Leaf e John Scheinfeld, e pelo curta Eu Quero Ser Piloto, de Diego Quemada-Diez. Além da Mostra Brasil, a Perspectiva vai exibir 120 títulos de todo o mundo. Haverá uma retrospectiva do cinema político italiano e a exibição de clássicos restaurados, desde a obra do brasileiro Joaquim Pedro de Andrade até o clássico silencioso Cabíria, de Giovanni Pastrone, com acompanhamento ao piano de Stefano Maccagno. A Mostra vai até dia 2, quando volta ao Auditório Ibirapuera para o encerramento com Macunaíma, de Joaquim Pedro.