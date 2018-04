'Cahiers du Cinéma' nomeia Stéphane Delorme novo diretor

Stéphane Delorme, de 35 anos, foi nomeado como o novo diretor da revista "Cahiers du Cinéma", a publicação sobre cinema mais reconhecida internacionalmente, segundo informou nesta terça-feira, 21, seu proprietário, o grupo Phaidon.

Colaborador da "Cahiers du Cinéma" desde 1998 e membro de seu comitê editorial desde 2001, Delorme trabalhará com o executivo-chefe da Phaidon, Richard Schlagman, na consolidação do produto em nível internacional.

Delorme, que também é membro do comitê de seleção da Quinzena dos Produtores do Festival de Cannes, formará uma equipe editorial que refletirá uma diversidade de opiniões em matéria cinematográfica, afirma a Phaidon em comunicado.

Seu braço direito será Jean-Philippe Tessé, diretor-adjunto, que tem uma ampla experiência como crítico cinematográfico e na programação de festivais, além de ser membro do comitê editorial da revista desde 2003.

Na opinião de Schlagman, Delorme "representa o perfeito equilíbrio entre a história desta distinta publicação e as novas perspectivas do século XXI".

A revista, que é mensal, manterá seu formato atual em 2009, mas já trabalha em um novo conceito para a primeira metade de 2010.

Fundada em 1951 por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze, Joseph-Marie Lo Duca e Léonide Keigel, a "Cahiers du Cinéma" teve uma enorme influência no mundo do cinema, sobretudo ao desenvolver a ideia do cinema autoral e lançar os diretores da "nouvelle vague". Em suas páginas colaboraram grandes cineastas como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Claude Chabrol.