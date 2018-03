"Cafundó", uma história brasileira de devoção Paulo Betti sabe que está no centro de um furacão desde suas recentes declarações sobre as denúncias de corrupção que envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Só se eu fosse louco para dizer que aprovo. O que eu falei foi no sentido de um reconhecimento, o caixa 2 existe, não de uma aprovação." Ele compara sua declaração de que fazer política é colocar a mão na m... a uma que costuma ser atribuída a Winston Churchill - "Se as pessoas soubessem como as salsichas e as leis são feitas, ficariam horrorizadas." O que Betti mais espera é que toda essa polêmica sobre o envolvimento do artista com a política não prejudique seu filme "Cafundó", que estréia nesta sexta-feira em São Paulo. "Cafundó" estreou na semana passada em Sorocaba, Itu e Jundiaí. Já fez 3 mil espectadores. Betti espera chegar a 10 mil em Sorocaba, o que seria altamente expressivo. O personagem que ele retrata, João de Camargo, é daquela região. Há um culto a João de Camargo. Betti admite que é devoto. Diz que a decisão de co-dirigir o filme com Clóvis Bueno teve o objetivo de impedir que sua carolice predominasse. "O paganismo do Clóvis entrou como ponto de equilíbrio", define. Desde que se entende por gente, Paulo Betti tem essa ligação profunda com a figura de João de Camargo. Ele lembra que seu avô, um imigrante italiano, foi meeiro de um fazendeiro negro, ali em Sorocaba. "Vivi minha infância na perspectiva da senzala, olhando a casa grande na qual viveu esse senhor negro." Não há rancor nenhum no que diz, nem sombra de racismo. O diretor cercou-se de especialistas para que os cultos, os rituais, as crendices não sofressem qualquer deturpação em "Cafundó". O ensaio do sociólogo Florestan Fernandes foi uma referência importante e ele o incluiu no site oficial do filme. Na fase pré-Florestan, Roger Bastide definiu a igreja criada por João de Camargo como uma religião africana no Brasil. O filme trata de temas que permanecem atuais. Betti admira-se de que João de Camargo, em 1916-17, tenha criado um estatuto para sua instituição religiosa que hoje poderia muito bem pertencer a uma ONG. Embora devoto, ele jura que não fez nenhuma promessa para ganhar os quatro Kikitos que o filme obteve no Festival de Gramado de 2005 - melhor ator para Lázaro Ramos, melhor fotografia, direção de arte e prêmio especial do júri. "Guardo meus pedidos para coisas mais importantes", ele diz. Cafundó (Brasil/2005, 101 min.) - Drama. Dir. Paulo Betti e Clovis Bueno. 14 anos. Cine Bombril 1 - 15 h, 17 h, 21h30. HSBC Belas Artes 1 - 15 h, 17h10, 19h20, 21h30. Penha 5 - 16h15, 20 h (sáb. e dom. 15h30, 17h40, 20 h). Unibanco Arteplex 5 - 14 h, 16 h, 19 h, 21h20. Cotação: Bom