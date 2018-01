Cachorro de filme da Netflix ganha prêmio em Cannes

Apesar de não agradar ao presidente do júri do Festival Internacional de Cannes, Pedro Almodóvar, um filme da Netflix foi premiado nesta sexta-feira, 26: o cachorro Bruno, do filme The Meyerowitz Stories, recebeu a Palme Dog.

O prêmio alternativo foi criado em 2001, por Toby Rose, para premiar a melhor atuação canina - seja de um animal ou de uma animação - em um filme. Dessa vez, Bruno foi premiado por sua "atuação" com o cão da problemática família formada por Dustin Hoffman e Emma Thompson.

Já o Grand Jury foi para o pastor alemão Lupo, do filme Ava, de Lea Mysius, e o The Dogmanitarian Award, que premia a melhor relação entre homens e animais, foi para Tchi Tchi, uma shitzu que pertence a Leslie Caron.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polêmica com a Netflix permeou a 70ª edição do festival, onde Almodóvar afirmou que seria um "paradoxo" a Palma de Ouro, o prêmio mais importante do evento, ir para um filme "que não é exibido nos cinemas". (ANSA)