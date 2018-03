Cacá Diegues participa de debate na Cinemateca Consagrado no Festival de Montreal, que terminou na segunda-feira com a vitória de "O Maior Amor do Mundo", Cacá Diegues encontra-se nesta quarta-feira com o público na Cinemateca, às 22 horas, na retrospectiva que a sala do Lgo. Senador Raul Cardoso lhe dedica. O bate-papo ocorre após a exibição, às 20 horas, de "O Maior Amor", que estréia em grande circuito nesta quinta-feira. O filme de Diegues se concentra em Antônio, vivido por José Wilker, um solteiro solitário de 55 anos que, após ser diagnosticado com um tumor no cérebro e passar a maior parte de sua vida adulta nos Estados Unidos, decide voltar ao Brasil em busca de sua mãe biológica.