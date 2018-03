Cacá Diegues anuncia a refilmagem de "5 Vezes Favela" Ainda curtindo o sucesso de "O Maior Amor do Mundo", Cacá Diegues já pensa no próximo longa: "Cinco Vezes Favela 2", refilmagem do clássico do Cinema Novo, de 1962, composto por cinco episódios sobre as comunidades cariocas. "Desta vez, as pessoas da favela vão contar a história", adianta Renata de Almeida Magalhães, mulher e produtora de Cacá. Na noite desta quinta-feira, no Festival do Rio, eles estréiam "Nenhum Motivo Explica a Guerra", sobre o grupo AfroReggae, de Vigário Geral, mas Renata negou ser um ensaio para "Cinco Vezes Favela 2". "Nossa relação com o AfroReggae vem desde Orfeu e este é outro projeto. Quando foi dar aula de cinema em favelas, Cacá achou que não teria assunto com os meninos e eles chegaram com cinco filmes para ele comentar". "Cinco Vezes Favela", foi dirigido por Miguel Borges, Marcos Farias, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade e Cacá. ´Não escolhemos ainda os diretores, pois a grande aventura será pesquisar com o pessoal das favelas´, conta Renata.