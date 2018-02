'Bússola de Ouro' perde o rumo nas bilheterias dos EUA "A Bússola de Ouro", fantasia familiar de 180 milhões de dólares estrelada por Nicole Kidman e Daniel Craig, não conseguiu levar o grande público aos cinemas dos Estados Unidos. O filme teve participação decepcionante nas bilheterias norte-americanas, vendendo apenas 26,1 milhões de dólares em ingressos, apesar de ter estreado na primeira posição, informou a distribuidora New Line Cinema. A New Line Cinema, pertencente à Time Warner, esperava que a arrecadação dos três primeiros dias ficasse entre 30 e 40 milhões de dólares. "É um pouco decepcionante", disse Rolf Mittweg, responsável pela distribuição mundial e operações de marketing da New Line. A fraca estréia do filme, somada ao resultado semelhante dos outros filmes em cartaz, resultou na queda das vendas de ingressos pelo quinto final de semana consecutivo, comparadas às de um ano atrás, segundo a Media By Numbers, que rastreia as cifras das bilheterias. "A Bússola de Ouro" não é o único filme de grande orçamento a tropeçar nas bilheterias nos últimos tempos. O épico guerreiro "A Lenda de Beowulf", que custou 150 milhões de dólares e esta semana foi o quinto colocado no ranking, com vendas de 4,4 milhões de dólares, acumula 76 milhões de dólares após quatro semanas em cartaz. Sua distribuidora, a Paramount Pictures, torce para que o filme atinja a marca dos 100 milhões de dólares. Já a Walt Disney fez sucesso inesperado com "Encantada", que caiu para a segunda posição, com 10,7 milhões de dólares vendidos no fim de semana, depois de passar duas semanas na liderança. O romance de conto de fadas já vendeu 83,9 milhões de dólares, e observadores prevêem que chegue aos 150 milhões. A Disney não divulga os orçamentos de seus filmes. Os terceiro e quarto colocados no fim de semana foram comédias natalinas. "This Christmas", da Sony, manteve a terceira posição, com bilheteria de 5 milhões de dólares no fim de semana e 42,8 milhões acumulados em três semanas. "Titio Noel", da Warner Bros, subiu para o quarto lugar no ranking e vendeu 4,7 milhões de dólares no fim de semana, acumulando 65,6 milhões depois de cinco semanas em cartaz.