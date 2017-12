'Bússola de Ouro' leva Oscar de efeitos visuais O prêmio de melhor efeitos visuais foi para A Bússola de Ouro, de Michael Fink, Bill Westenhofer, Ben Morris and Trevor Wood, que desbancou o favorito Transformers, de Scott Farrar, Scott Benza, Russell Earl e John Frazier. Os diretores agradeceram a Disney "que diz é legal fazer o impossível". Também esteve na disputa Piratas do Caribe - No Fim do Mundo, de John Knoll, Hal Hickel, Charles Gibson e John Frazier.