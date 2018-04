'Budapeste' estreia nesta sexta-feira nos cinemas

"Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira." A frase do personagem José Costa não poderia ser mais precisa para resumir o desafio do ator Leonardo Medeiros para viver o protagonista de Budapeste, romance que estreia amanhã nos cinemas brasileiros. Adaptado do livro homônimo de Chico Buarque, o filme narra a história de um ghost-writer - escritor especialista em fazer livros para os outros, mas sem assinar sua autoria - que larga a mulher no Rio de Janeiro e se entrega à descoberta de outro país. Nele, se apaixona e refaz toda a vida.

Veja também:

Trailer do filme

E, assim como Costa, Leonardo esbarrou na difícil língua húngara. "Depois das duas primeiras semanas de aulas particulares, percebi que nunca conseguiria aprender húngaro na vida", contou o ator, que no filme escreve e recita poemas na língua estrangeira com toda a naturalidade. O jeito foi fingir. "Eu me propus então a um mergulho no estudo profundo de cada fala do personagem." O resultado convenceu o próprio diretor do filme, Walter Carvalho.

Durante as quatro semanas de filmagens em Budapeste, as equipes brasileira e húngara também tiveram de driblar as dificuldades linguísticas. "Eu falava em português, o assistente repetia em francês e inglês... Mas, aos poucos, fomos nos integrando. Isso fora os palavrões, que todos aprenderam", diverte-se o diretor. Uma das brincadeiras entre as língua até entrou no roteiro.

Na trama de Chico Buarque, Costa é levado por acaso a Budapeste, por conta de um pouso forçado. Seu encantamento com a cidade, no entanto, logo o leva de volta. Sua vida no Rio se deteriora quando ele presencia o sucesso de um falso escritor à custa de uma obra sua - e até sua esposa, Vânia (Giovanna Antonelli), se apaixona pelo impostor. Em uma livraria de Budapeste, Costa conhece a professora Kriska (vivida pela atriz húngara Gabriella Hámori).

"Chico sempre fez questão de reforçar que o livro é uma história de amor na cabeça de um escritor", diz o diretor, que não escondeu o nervosismo de levar às telonas a obra de um autor tão conceituado. Inicialmente, Chico teve dúvidas quanto ao fato de levar o seu romance às telonas, mas foi convencido pela produção. "Ele tinha muito receio, mas leu o roteiro do filme duas vezes e o aprovou", contou a produtora Rita Buzzar, que lidou diretamente com o autor e cantor. Já com a produção em andamento, Walter Carvalho conseguiu inclusive acrescentar uma participação do próprio Chico em uma das cenas. "Pedi a ele para dar uma de Hitchcock", brincou o diretor. As informações são do Jornal da Tarde.