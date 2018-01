Bruxo sul-africano ajuda astros de Hollywood Algumas estrelas de Hollywood resolveram recorrer aos serviços dos sangomas, bruxos sul-africanos, para controlar a ansiedade nos dias que precedem a entrega do Oscar, de acordo com o jornal The Mercury. Elliot Ndlovu, um curandeiro da região de Kwazulu-Natal, usará de sua tradição para acalmar as estrelas. Ele viajou para os EUA, a convite de uma empresa da Califórnia, e por quatro dias deverá aplicar os conhecimentos da medicina tradicional zulu, bem como medicamentos à base de plantas, sementes e ossos, e também usará a observação das estrelas para adivinhação do futuro de apresentadores e indicados.