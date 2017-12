'Bruxa de Blair' e 'O Bebê de Bridget Jones' duelam por bilheteria nos EUA

A batalha entre os filmes Bruxa de Blair e O Bebê de Bridget Jones será o destaque deste fim de semana nos cinemas dos Estados Unidos, com o longa de Clint Eastwood e protagonizado por Tom Hanks, Sully, correndo por fora para se manter no número um pela segunda semana seguida.

O filme de terror Bruxa de Blair, o terceiro da saga A Bruxa de Blair, conta como um grupo de estudantes entra nas florestas de Maryland para investigar o desaparecimento da irmã de um deles, um trágico fato que, consideram, está conectado à lenda da bruxa de Blair.

O filme, dirigido por Adam Wingard, conta com Valorie Curry, Callie Hernandez e James Allen McCune no elenco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Bruxa de Blair, com um orçamento de cerca de US$ 60 mil, arrecadou US$ 250 milhões em 1999, e sua segunda parte, Bruxa de Blair 2 - O Livro das Sombras, que estreou um ano depois, somou US$ 48 milhões.

Além disso, Renée Zellweger volta à pele de Bridget Jones em O Bebê de Bridget Jones, agora transformada em mãe, enquanto Patrick Dempsey substitui Hugh Grant como peça do triângulo amoroso que fica completo com Colin Firth.

Nesta ocasião, a vida amorosa da heroína criada pela romancista Helen Fielding toma uma nova direção quando conhece um elegante americano e descobre que está grávida, mas não sabe com toda certeza quem é o pai.

O Diário de Bridget Jones (2001) arrecadou cerca de US$ 300 milhões, e a segunda parte, Bridget Jones: No Limite da Razão (2004), arrecadou outros US$ 260 milhões.

Também chegam às salas Snowden e o documentário The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years.

Snowden, dirigido por Oliver Stone, relata as vivências de Edward Snowden, ex-analista da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), até o momento em que toma a decisão de filtrar os programas secretos de vigilância do governo americano aos diários The Guardian e The Washington Post.

O elenco é formado por Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Rhys Ifans, Nicolas Cage, Zachary Quinto, Tom Wilkinson e Melissa Leo.

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, de Ron Howard, repassa os excepcionais anos de turnê do quarteto de Liverpool desde a perspectiva do grupo e também dos admiradores, e conta com a participação de Paul McCartney e Ringo Starr, que explicam o impacto desses anos em cada membro da banda.