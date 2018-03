'Bruna Surfistinha' é assistido por meio milhão no primeiro fim de semana

Cerca de 500 mil espectadores de todo País assistiram ao filme Bruna Surfistinha no último fim de semana. O longa dirigido por Marcus Baldini, com Deborah Secco no papel principal, estreou na última sexta-feira, 25. A Imagem Filmes, distribuidora da produção, estima que arrecadação com a bilheteria das 310 salas exibidoras tenha alcançado os R$ 4 milhões entre sexta e domingo, 27.

O roteiro de Bruna Surfistinha foi adaptado do livro O Doce veneno do escorpião - Diário de uma garota de programa, de Raquel Pacheco e Jorge Tarquini. Publicado em 2005, o livro vendeu 280.000 exemplares e foi traduzido em 15 países.

Bruna Surfistinha conta a história de Raquel, filha adotiva de uma família de classe média paulistana que saiu de casa para virar garota de programa. A produção narra a trajetória da protagonista dos 17 anos até alcançar a fama.

