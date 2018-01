Bruce Willis estreará na Broadway com adaptação de romance de Stephen King

NOVA YORK - O ator Bruce Willis fará sua estreia na Broadway com uma adaptação teatral de Misery, o romance de terror de Stephen King que foi levado ao cinema em 1990 (Louca Obsessão), no qual interpretará um escritor sequestrado por seu fã número um, informou nesta quinta-feira a agência de relações públicas da montagem.

O herói de ação em filmes como a saga Duro de Matar e protagonista de clássicos como O Sexto Sentido fará o papel que foi interpretado no cinema por James Caan, em uma adaptação assinada por William Goldman, roteirista do filme.

Não foi confirmada a data de estreia da obra, mas sim que a montagem será a mesma já vista em 2012 e que será dirigida por Will Fears.

Misery, uma das histórias mais celebradas do mestre do terror Stephen King, apresenta Paul Sheldon, um escritor que, após sofrer um acidente de trânsito, é resgatado por uma admiradora psicopata que o prenderá em sua casa até que escreva seu próximo romance para ela e ressuscite seu personagem favorito, Misery Chastain.

Junto a Willis estará sobre o palco Elizabeth Marvel, conhecida por seu papel em House of Cards, que assume a vida da perigosa admiradora que no filme, dirigido por Rob Reiner, deu o Oscar a Kathy Bates.

Com esta peça teatral, Bruce Willis tentará revitalizar uma carreira que não se encontra em seu melhor momento. Apesar de ter trabalhado em filmes tão interessantes como Moonrise Kingdom ou Looper - Asssassinos do Futuro, que aos 59 anos deixou de ser uma exigência para a bilheteria e se soma assim aos últimos e famosos estreantes sobre os palcos nova-iorquinas como Ewan McGregor (com The Real Thing) e Michelle William e Emma Stone (ambas em Cabaré).