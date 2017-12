Bruce Willis diz que ama sua ex-mulher Demi Moore O ator americano Bruce Willis afirma em entrevista na edição de junho da revista Vanity Fair que ama sua ex-mulher, a atriz Demi Moore, e que sabe que o ama. O ator de 52 anos afirmou à revista que sairá de férias com Moore e seu marido, o ator Ashton Kutcher. "É difícil que as pessoas entendam isto, mas vamos sair de férias juntos", declarou Willis. Willis reprisa seu papel como o detetive John McClane no filme Duro de Matar 4, mais um da série de ação que começou em 1988. Moore e Willis se separaram em 1998 e se divorciaram em 2000, após um casamento de 13 anos que teve como fruto 3 filhas. "Ainda educamos os filhos de forma conjunta, ainda temos este vínculo", diz o ator, que acrescenta que Moore é a mãe de seus filhos e Ashton o padrasto deles. "Estou encantado pelo fato de Ashton ser uma pessoa estupenda. Amo Demi e sei que ela me ama", disse o ator de 52 anos. Fama Na entrevista Willis afirmou também que ser um astro de cinema não o trouxe muitos benefícios. "É realmente esquisito ser famoso", disse. "Te faz entrar em restaurantes mais facilmente que outras pessoas, mas por trás disso, pessoalmente, você poderia colocar fogo na fama." Sobre o novo filme da série Duro de Matar, Willis afirmou que "grande parte das cenas ´físicas´ que me fizeram fazer ainda foram, vamos dizer, de baixa tecnologia". "Eu não faço mais essas coisas como costumava. Esses são momentos que realmente machucam." "Realmente deixa de ser divertido ao fazer a cena pela segunda vez. Você realmente torce para que eles tenham conseguido o que queriam na primeira vez", disse. "Estou feliz que não esperei mais um anos para fazer isso." Willis disse que não é mais um sujeito popular na mídia atualmente. "Eles não estão mais escrevendo sobre caras da minha idade, a não ser que eu faça algo pervertido", disse. "Eles escrevem sobre os jovens. Isso é o que move a cultura pop hoje em dia."