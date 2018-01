Bruce Willis coloca mansão de Idaho à venda por US$ 6,5 milhões

O ator americano Bruce Willis, protagonista de filmes como O Sexto Sentido e Armageddon, colocou à venda por US$ 6,5 milhões sua mansão de Sun Valley (Idaho).

Situada nos arredores da cidade de Hailey, no estado de Idaho (EUA), o ator de Hollywood colocou a venda da mansão em mãos da imobiliária de luxo Engel & Völkers para se desfazer do imóvel, que conta com 9,45 hectares, informou nesta segunda-feira, 10, a companhia em comunicado.

Em um enclave privilegiado e à beira de um lago, a propriedade conta com uma casa de 780 metros quadrados construídos, com seis dormitórios e seis banheiros, e uma grande piscina integrada em uma parede de rocha com cascatas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sun Valley, uma prestigiada zona de férias por onde passaram outros ícones americanos, como Ernest Hemingway, conta com várias atividades recreativas em seus arredores como esqui, equitação, golfe, tênis e caminhada.