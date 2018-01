Brokeback perde e Ang Lee se mostra decepcionado Ang Lee venceu no Oscar como melhor diretor por O Segredo de Brokeback Mountain, mas pareceu decepcionado quando viu que o filme - o favorito - não levou a estatueta. "Não sei o que pensar. Estava seguindo o ritmo habitual nestas situações com minha estatueta, a de melhor roteiro adaptado, e quando chegou melhor filme (...) Não sei o que pensar. Todas as minhas felicitações a Crash", disse o diretor taiuanês, referindo-se ao filme vencedor do Oscar, Crash - No Limite, de Paul Haggins. O Segredo de Brokeback Mountain, com oito indicações, obteve três estatuetas - melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora para o argentino Gustavo Santaolalla. O drama urbano Crash - No Limite, com seis indicações, ficou com o troféu de melhor filme do ano, além de conseguir os de melhor roteiro original e melhor montagem. "Eu estou muito orgulhoso do meu filme e voltaria a fazer o mesmo", afirmou Lee. Em sua opinião, O Segredo de Brokeback Mountain é um filme que fala com o coração. "E a audiência está faminta por maturidade", acrescentou, lembrando que, de todos os filmes candidatos nesta edição, O Segredo de Brokeback Mountain é o de maior bilheteira. Lee também se divertiu muito que seu filme tenha se transformado em alvo de brincadeiras, agora parte da cultura popular e da qual se encontram diversas versões na internet utilizando inclusive marionetes. "É como tem que ser, não se deve levá-lo tão a sério e gosto que meus filmes sejam vistos por aí", acrescentou. O realizador foi o primeiro a brincar sobre como sua família tomou sua carreira ao longo destes anos. Ficou orgulhoso por seus filhos terem recebido bem O Segredo de Brokeback Mountain, um filme que lhes emocionou e que motivou muitas conversas dentro na família. "Para mim foi como um novo começo. Estava cansado de meus dois últimos trabalhos, Hulk e O Tigre e o dragão, e O Segredo de Brokeback Mountain me ensinou de tudo sobre as emoções humanas", resumiu.