Brokeback Mountain vence o Independent Awards O Segredo de Brokeback Mountain ganhou o prêmio de melhor filme e Ang Lee o de melhor diretor neste sábado, na cerimônia de entrega do Independent Spirit Awards, antecipando o que poderá acontecer no Oscar neste domingo, em que a história dos cowboys gays é o favorito, com oito indicações. Esta é a 21.ª edição do prêmio. Mas o filme de Ang Lee teve de dividir a glória com outros três filmes, que também estão entre os que receberam maior número de indicações: Capote, Crash e Transamerica. Capote rendeu a Philip Seymour Hoffman o prêmio de melhor ator e a Dan Futterman o de melhor roteiro adaptado; Transamerica deu a Felicity Huffman o troféu de melhor atriz e ao diretor do filme, Duncan Tuchker, o prêmio de melhor roteiro original. Crash conquistou o prêmio de melhor ator coadjuvante para Matt Dillon e de melhor filme de estréia para o diretor Paul Haggis. O prêmio de melhor atriz coadjuvante ficou com Amy Adams for Junebug. É freqüente a relação entre o Oscar e o Spirit Awards, o prêmio do Sindicato do Cinema Independente. No ano passado, o grande vencedor entre os independentes foi Sideways, que também disputou o Oscar em várias categorias. Mas este ano os independentes estão dominando as indicações ao Oscar. O Segredo de Brokeback Mountain, Crash e Capote foram indicados à categoria de melhor filme do Oscar. O filme de George Clooney Boa Noite e Boa Sorte ficou com o prêmio de melhor fotografia, concedido a Robert Elswit. Paradise Now foi eleito o melhor filme estrangeiro e Enron: The Smartest Guys in the Room, foi o melhor documentário. Os vencedores são escolhidos por um grupo de 6 mil membros, incluindo atores, diretores, escritores e outros profissionais ligados ao cinema.