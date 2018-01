Brokeback Mountain é proibido nas Bahamas O Segredo de Brokeback Mountain, filme do diretor taiwanês Ang Lee, que conta a história de amor de dois cowboys norte-americanos, foi proibido nas Bahamas. A decisão foi tomada pelo Escritório de Controle do país, por mostrar "cenas extremas de homossexualidade, pessoas nuas, vulgaridades que não podem trazer nenhum valor positivo ao público das Bahamas". A proibição do filme provocou protestos imediatos dos grupos homossexuais. "Esses indivíduos não podem se considerar capazes de escolher o que é moral ou não para consumo de toda a comunidade", disseram os representantes desses grupos. E acrescentaram que "bastava proibir o filme para menores de 18 anos. Os adultos devem ter direito de julgar por si mesmos". O Segredo de Brokeback Mountain era o favorito do Oscar, com oito indicações. Acabou perdendo para o longa de Paul Haggins, Crash - No Limite, na categoria melhor filme, mas recebeu os prêmios de melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora.