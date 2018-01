'Bróder' encerra participação do Brasil no Festival de Berlim

O cinema brasileiro encerrou nesta quarta, 17, sua passagem pela 60ª edição do Festival de Berlim com o drama "Bróder", de Jeferson De.

Veja também

É nóis em Berlim

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As labirínticas vielas do bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo, servem de cenário para o reencontro de três amigos que se veem mais uma vez envolvidos na violência do lugar.

Em entrevista coletiva concedida hoje, o diretor explicou que seu filme conta uma "história universal" narrada em um "lugar perigoso" como a zona sul de São Paulo, um ambiente que lhe é familiar.

"Sou negro e venha da mesma camada social dos protagonistas da história. Mas, apesar disso, consegui chegar à universidade e estudar cinema", assegurou.

Suas origens, afirmou, dotam o filme de um "novo ponto de vista" incomum no cinema brasileiro e afastado do "racismo" que, em sua opinião, predomina na filmografia do país.

Para De, seu filme não fala exatamente sobre a violência, mas "sobre o amor e a amizade de três jovens que se consideram irmãos" e sobre "aonde essa amizade acaba os levando".

O ator Caio Blat interpreta Macu, o único dos três amigos que continua vivendo na favela, imerso nas tramas das quadrilhas do lugar, e que recebe a visita de seus dois amigos de infância por causa de seu aniversário, justamente no mesmo dia em que ele deve cometer um sequestro.

A produtora de "Bróder", Renata Moura, falou sobre as dificuldades que a equipe encontrou para filmar no Capão Redondo, mas apontou que, por meio da colaboração com a associação de moradores e com a incorporação de moradores da região à equipe, os caminhos se abriram.

O rapper Du Bronx, um dos moradores que atuam em "Bróder", destacou que seu bairro "não é só uma área de traficantes".

"O filme criou postos de trabalho e teve muitos efeitos positivos para o bairro. É o primeiro filme que mostra nosso bairro de forma positiva", apontou.

Apesar da presença do perigo e da violência, "Bróder" não se sustenta nesses elementos, apenas os sugere, e se concentra na relação dos três amigos.

O cinema brasileiro teve forte presença neste Festival de Berlim, que entrega seus prêmios no sábado, principalmente nas mostras Panorama e Generation, dedicada ao cinema infanto-juvenil, ambas fora de concurso.

Além de "Bróder", participaram da Panorama "Besouro", "Fucking Different São Paulo" e "Waste Land", enquanto o filme "Os Famosos e os Duendes da Morte" e o curta "Avós" foram exibidos na Generation.

Dirigido por João Daniel Tikhomiroff, "Besouro" que conta a história do mito do lendário capoeirista que enfrentou os abusos dos fazendeiros das plantações de cana-de-açúcar para defender a população negra.

Já "Fucking Different São Paulo" foi rodado por um coletivo de 12 jovens diretores - Joana Galvão, Monica Palazzo, Max Julien, Ricky Mastro, René Guerra, Silvia Lourenço, Sabrina Greve, Rodrigo Diaz Diaz, Elzemann Neves, Gustavo Vinagre, Herman Barck e Luciana Lemos.

O filme é o quarto de uma série produzida pelo alemão Kristian Petersen que, nesta ocasião, reúne uma série de 12 curtas-metragens que falam da situação dos homossexuais em São Paulo.

O documentário britânico-brasileiro "Waste Land", por sua vez, foi produzido pelo cineasta Fernando Meirelles e dirigido pela inglesa Lucy Walker.

O filme acompanha o artista Vik Muniz no lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias (RJ), onde inspira catadores a criar autorretratos com lixo.

Dentro da mostra Generation, "Os Famosos e os Duendes da Morte" de Esmir Filho, conta a história de um jovem de 16 anos que rememora com aversão e melancolia seu povoado natal, com a internet como único meio para poder expressar seus sentimentos.

Já "Avós", de Michael Wahrmann, tem como protagonista o menino Leo e as descobertas que faz ao tentar trocar as meias e cuecas que ganhou de presente de suas avós no seu aniversário de 10 anos, tudo registrado pela câmera dada por seu avô.