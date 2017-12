Britney Spears fala sobre os filhos em entrevista em rádio

Britney Spears defendeu sua família e refutou as críticas feitas pela imprensa em uma entrevista no programa de rádio de Ryan Seacrest, nesta quarta-feira, 31. "Como o nosso mundo pode ser cruel", disse a cantora. Ouça a entrevista. "Pessoas dizem o que elas precisam e o que elas devem fazer e é doente, como o mundo pode ser cruel", ela disse. "No final do dia você deve apenas sentir em seu coração que você fez o melhor que pôde e é basicamente isso." O ex-marido de Spears, Kevin Federline, obteve a custódia dos dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, 1 ano. Uma nova audiência na terça, 31, garantiu a Britney três visitas monitoradas por semana. Ela deve também fazer terapia familiar e ser submetida a um exame semanal para detectar o consumo de álcool e drogas. Quando questionada por Seacrest sobre a freqüência com que veria os filhos, ela respondeu que isso não estava claro. "Isso é tudo com a corte", ela afirmou. Além disso, acrescentou que os advogados estavam cuidando do assunto. O advogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, declarou à Associated Press que a batalha pela custódia está sendo "sacrificante" para ele. Seacrest aparentemente assustou Spears com o convite para a entrevista. Algumas vezes, ela afirmava não entender as questões feitas. Spears que é sempre fotografada, mas raramente entrevistada, falou também sobre o novo álbum "Blackout" durante os sete minutos de conversa. "Blackout", o primeiro álbum da cantora em quatro anos, foi lançado na última terça-feira, 30. Britney não tem promovido o disco, apesar do vídeo para "Gimme More" e de uma performance no MTV Vídeo Music Awards americano. Spears afirmou não ter nenhuma razão especial para celebrar o lançamento. "Nós vemos filmes como comemos frangos fritos." Ela disse que sua música favorita de "Blackout" é "Heaven on Earth". "É uma canção legal. É adorável, eu amo o trabalho dos produtores e o tratamento diferenciado dado a cada canção". Sobre os rumores de ela estar namorando Tony Romo, do Dallas Cowboys, ela respondeu: "Quem?" A entrevista terminou abruptamente quando o celular de seu assistente, Alli Sims, tocou, recomendando que Spears deveria deixar a entrevista para tomar um banho.