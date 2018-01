Britânicos farão filme sobre Margaret Thatcher Produtores britânicos estão trabalhando em um filme sobre a condução da ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, dos eventos que levaram à Guerra das Malvinas, em 1982. A produção será uma parceria entre as produtoras Pathé e BBC Films, que já começaram a elaborar o roteiro do documentário dramatizado que vai cobrir o tenso período político que antecedeu a guerra entre britânicos e argentinos. O produtor do filme é Damian Jones, responsável pela produção do último longa de Alan Bennett, The History Boys, no ano passado. Um documentário dramatizado da vida da rainha Elizabeth II rendeu o Oscar de melhor atriz a Helen Mirren, que interpretou a monarca. ´Período crucial´ "A idéia do filme é traçar um perfil íntimo e revelador de Margaret Thatcher durante a sua batalha para salvar a carreira política nos 17 dias imediatamente anteriores à guerra", diz a nota oficial da Pathé. "O período de 17 dias é relevante, porque foi a duração da viagem da frota britânica até as ilhas Falklands (Malvinas)." O comunicado diz ainda que, durante este período, Margaret teve de enfrentar os seus temores íntimos e encarar aqueles que duvidavam dela, para criar a imagem que até hoje pode ser sentida no cenário político". Iain Dale, autor de um livro que enaltece a herança de Thatcher, classifica o período do filme como "crucial" nos 11 anos em que ela esteve à frente do poder britânico. "Foi certamente o mais próximo que ela esteve de cair durante o primeiro mandato", disse Dale, em entrevista à BBC. Ele comentou ainda que o período provocou muitas emoções na ex-primeira-ministra, que podem ser transformadas em cinema. Para o escritor, foi a Guerra das Malvinas que fortaleceu a imagem "de ferro" de Margaret, e lhe garantiu um segundo mandato.