Britânica de 17 anos é novo talento em Cannes

Descoberta na estação ferroviária de Tilbury, em Essex, nos arredores de Londres, por um agente que a ouviu brigando com seu namorado, Katie Jarvis é perfeitamente apropriada para o papel da adolescente boca-suja Mia.

"Ela estava gritando com o namorado, do outro lado da plataforma, e se destacou", disse Arnold em coletiva de imprensa após a exibição do filme.

Mia passa boa parte de seu tempo trocando insultos com sua mãe, sua irmã mais nova, as outras garotas do conjunto habitacional em que vive e, sobretudo, com o perigosamente charmoso novo namorado de sua mãe, Connor, representado por Michael Fassbender.

Circulando receosamente em volta do belo recém-chegado e alternando entre insultos e apreciação insegura dos elogios que Connor faz a seu jeito de dançar, Katie é vítima de um misto complicado de hostilidade e atração.

"Fish Tank" traz um misto peculiar de autenticidade nua e crua e mistério no ambiente em que a história se desenrola, uma área repleta de ferros-velhos, conjuntos habitacionais de baixo padrão e passagens sob rodovias que passam pela área descampada a nordeste de Londres.

Mia intercala sessões de bebedeira de cidra com outras em que passa horas sozinha, dançando hip-hop num apartamento abandonado em seu conjunto habitacional. O jornal especializado Variety descreveu a performance de Katie Jarvis no papel como "hipnotizadora".

"Foi uma experiência interessante para ela, porque, obviamente, ela nunca em sua vida tinha feito algo desse tipo", disse Arnold, falando de Jarvis, que não pôde comparecer a Cannes porque acaba de dar à luz a um filho.

Fassbender, que fez sucesso em Cannes no ano passado no papel do militante do IRA Bobby Sands em "Hunger", de Steve McQueen, e Kierston Wareing, que foi vista em "Mundo Livre", de Ken Loach, são veteranos do cinema, mas a comoção do festival foi novidade para Katie Jarvis.

"Acho que ela não entende realmente o que significa isto (o Festival de Cinema de Cannes", disse Arnold.

"Fui vê-la logo antes de seu bebê nascer, duas semanas atrás, e havia uma foto no Evening Standard (um jornal londrino) que ela pôde ver e entender e que realmente despertou seu interessa. Mas festivais de cinema não são algo que faça parte de sua vida."