Brinquedos antigos de 'Star Wars' são vendidos a preços galáticos

Brinquedos vintage ligados à franquia de filmes Star Wars estão ganhando espaço rapidamente no mercado, o que está levando os preços de muitos deles a níveis estratosféricos.

Com o mais recente da série –Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força– cuja estreia está prevista para 17 dezembro, no Brasil, leiloeiros da cidade de Thornaby, no nordeste da Inglaterra, venderam um brinquedo pelo valor colossal de 18 mil libras (27 mil dólares), 35 anos depois que chegou às lojas por 1,5 libra.

Este não era um pedaço histórico de um artefato, como a réplica em miniatura da nave espacial que os leiloeiros Profiles in History, com sede na Califórnia, venderam por 450.000 dólares, ou o traje de escrava da Princesa Leia, que saiu por 96.000 dólares.

O que a especialista em brinquedos colecionáveis ​​Vectis Auctions vendeu em janeiro, em nome do colecionador britânico Craig Stevens, foi uma pequena réplica de plástico do caçador de recompensas Boba Fett, um personagem cult de Star Wars, da sequência O Império Contra-Ataca (1980).

Com os ganhos da venda, e principalmente outros brinquedos que qualquer um poderia ter comprado com o dinheiro que na época levasse no bolso, Stevens e sua esposa compraram uma casa, à vista.

"Gostaria de dizer que eu tinha algum tipo de visão, mas não, guardei para mim", disse Stevens, acrescentando que alguns itens que ele havia colecionado estavam prestes a serem jogados fora.

Montes de objetos de recordação de "Star Wars", como robôs, naves espaciais, apontadores de lápis e estatuetas estão empilhados na Vectis, que vai realizar outra venda, em uma série de leilões online, de cerca de 700 peças em 8 de dezembro.

Os brinquedos mais valiosos são aqueles ainda envoltos nas embalagens originais de décadas atrás, sem terem sido usados, disse Kathy Taylor, especialista em "Star Wars", na Vectis, acrescentando: "Isto aqui não é uma situação normal de varejo. Não é uma coisa qualquer, apenas um brinquedo", disse ela.

“Na verdade, é uma forma de vida e algo cultural. As pessoas chegam a olhar para algumas peças como obras de arte."