Brigitte Bardot entra no Twitter e reclama de jornal A atriz francesa Brigitte Bardot, 78, twittou pela primeira vez, nesta segunda-feira, 23, para falar sobre o jornal Le Figaro, da França. Pela rede social, ela reclamou de uma matéria publicada no sábado, 21, sobre a venda de um apartamento onde ela teria morado com o ex-marido Gunter Sachs, no fim da década de 60.