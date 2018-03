'Bright', filme de ação da Netflix com Will Smith, ganha um novo trailer

Depois da parceria em Esquadrão Suicida, o diretor David Ayer reencontra os atores Will Smith e Joel Edgerton para o filme Bright, novo longa-metragem de ação da Netflix. O filme ganhou nesta quarte-feira, 25, um novo trailer.

Segundo a sinopse oficial, Bright traz dois agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles, interpretados por Smith (Oficial Ward) e Edgerton (Oficial Jakoby), que formam uma improvável dupla trabalhando para manter as áreas de alta criminalidade de Los Angeles a salvo de um submundo sinistro, cheio de violência de gangues e forças do mal em ação.

O novo trailer do filme apresenta duas músicas inéditas da trilha sonora, Danger, com Migos & Marshmello, e Home, com Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha. Bright: O Álbum que estará disponível para pré-venda em 9 de novembro.

Já o filme será disponibilizado pela Netflix no dia 22 de dezembro.