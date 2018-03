Briga de Christian Bale com irmã teve motivos financeiros

A briga familiar que envolveu o ator britânico Christian Bale - atualmente nos cinemas com Batman - O Cavaleiro das Trevas - sua mãe e sua irmã em uma suíte do Dorchester Hotel, em Londres, teve início por questões financeiras, escreveu nesta quinta-feira o tablóide inglês The Sun. Veja também: Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Veja especial sobre o novo filme do herói Segundo o jornal, Bale "ficou louco" após sua irmã Sharon lhe pedir um empréstimo de 100 mil libras esterlinas. As fontes do The Sun revelaram que Sharon precisa de tal quantia para "cuidar de seus três filhos". O ator ignorou o pedido, que era apoiado pela mãe Jenny, e a discussão teve início. Bale é acusado de ter "empurrado" as duas mulheres. Uma outra fonte próxima do ator afirmou que a situação se inflamou no momento em que Jenny começou a insultar a mulher de Bale. O episódio ocorreu na noite que antecedeu a estréia européia do novo Batman, na última segunda-feira, dia 21. Na terça-feira Bale foi preso pela Scotland Yard e solto quatro horas mais tarde supostamente sob fiança. "Jenny e Sharon estão terrivelmente perturbadas com o que ocorreu. Não tinham nenhuma intenção nem de fazer publicidade nem de estragar o dia da estréia de Christian. Elas lamentam que tudo tenha chegado a este ponto mas dizem que foi ele quem levou a isso", disse a fonte. As duas mulheres deixaram o hotel na tarde da segunda-feira e, no caminho de volta para casa, na cidade de Dorset, pararam na delegacia de Hampshire para denunciar o ator. Bale, que negou todas as acusações, estava na quarta em Barcelona para a estréia espanhola do novo Batman e deverá se apresentar em setembro à justiça de Londres.