Brian De Palma vai rodar próximo filme em Veneza O cineasta Brian De Palma, que nesta quarta-feira apresentou, na abertura do 63.º Festival de Cinema de Veneza o filme "A Dália Negra", voltará para Veneza para rodar seu próximo trabalho. Trata-se de "Toyer", a continuação de "Os Intocáveis", sua obra-prima de 1987 que tem um elenco de peso: Sean Connery, Robert De Niro, Kevin Costner e Andy Garcia. "Conto a ascensão de Al Capone e a sua relação com Jim Malone, o personagem que foi de Sean Connery no primeiro filme. A nova história terminará no dia do massacre de São Valentino", adiantou De Palma. A produção, que é uma adaptação do romance de Gardner McKay e deverá chegar aos cinemas italianos em 2007, foi definida pelo diretor como "um filme da atmosfera de horror ambientada em Veneza, durante o carnaval". No elenco de "Toyer" estão previstos até agora Colin Firth e Juliette Binoche. A cenografia é de Gardner McKay.