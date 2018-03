Breno Silveira e Marjorie Estiano dão entrevista na 'TV Estadão'

O cineasta Breno Silveira e a atriz Marjorie Estiano estiveram na redação do Estadão para falar sobre seu longa Entre Irmãs, que estreia na quinta da próximas semana, 12. O filme baseia-se no livro de Francis de Pontes Peebles sobre duas irmãs pernambucanas, e as duas costureiras, nos anos 1930 e 40. Uma casa-se com homem rico e vira madame. A outra faz carreira no cangaço. Veja a entrevista:

Marjorie Estiano é uma das melhores atrizes de sua geração. É excepcional em Sob Pressão, o filme como a série de Andrucha Waddington e Jorge Furtado. E Breno Silveira é o diretor consagrado de sucessos como 2 Filhos de Francisco, que está virando musical. Breno adora os grandes romances, que enchem a tela em seus filmes. O diretor e sua atriz falam não só do filme como das respectivas carreiras. Um programão.